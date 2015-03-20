Европейские индексы бьют рекорды

В четверг фондовая Европа закрылась в зеленой зоне. Индексы выросли, потому что инвесторы с позитивом посмотрели на итоги заседания ФРС, сообщает агентство Bloomberg. Кроме заседания в поле зрения инвесторов постоянно остаются переговоры Греции с кредиторами. Греческий фондовый индекс ASE упал на 1,9%, когда стало известно о заявлении канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что быстрого решения финансовых проблем не существует.

Рекордсменом дня стал сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 — он поднялся на 0,6%, до отметки 400,83, что является максимальным значением с 2000 года. Кстати, всего чуть больше 1 пункта не хватило индексу, чтобы пробить свой исторический максимум. С января индикатор вырос уже на 17%.

Британский индекс FTSE 100 вчера вырос на 0,25%, французский CAC 40 - на 0,07%, а германский DAX упал на 0,2%.

Лучше всего показали себя котировки акций энергетических компаний — акции Royal Dutch Shell подорожали на 1%, Premier Oil plc - на 8%.

Рыночная стоимость концерна Европы Siemens AG упала на 4,2%, когда глава компании Джо Кезер заявил, что падение цен на нефть и операционные трудности отрицательно сказываются на финпоказатели компании.