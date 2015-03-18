Золото дешевеет. Инвесторы ждут риторики ФРС

В среду золото продожило терять позиции. Сегодня оно доползло вниз до самого низкого уровня за последние четыре месяца, отражая осторожность инвесторов в преддверии итогов встречи ФРС. Сегодня после закрытия азиатской сессии оно падало до уровня 1 145,30 долларов за тройскую унцию. Впрочем, сейчас (на 14.34 мск) металл немного отыграл потери: фьючерсы с поставкой в апреле торгуются на 1 150,00.

Аналитик HSBC Джеймс Стил высказывается в своей записке для клиентов: «Исчезновение слова «терпение» из риторики руководства ЕЦБ может первоначально оказать давление на цену золота, особенно в случае, если продолжит расти доллар (а это случится наверняка). Тем не менее, если в июне не произойдет увеличения ставки или если данные по инфляции не поднимутся до целевого уровня в 2%, то отношение инвесторов к золоту может измениться в позитивную сторону, и цены могут стать выше».



