Если с Ирана снимут санкции, он нарастит экспорт нефти и обвалит цены

Экономика Ирана в большей степени зависит от экспорта нефти, но санкции ограничили возможности страны продавать свою нефть на мировых рынках. Страна сейчас экспортирует всего 1,3 млн баррелей в день — а до санкций, в середине 2012 года, экспорт составлял 2,5 млн баррелей в сутки.

Если международные санкции будут сняты, Иран сможет увеличить экспорт нефти на 1 млн баррелей в день, заявил министр нефти страны Бижан Намдар Зангане. Любая сделка с Ираном, скорее всего, позволит стране начать снова экспортировать больше нефти. Но есть одна загвоздка — в мире сейчас слишком много нефти.

Нефтяные котировки рухнули более чем на $100 за баррель прошлым летом — до отметок ниже $43, и это самые низкие уровни за последние шесть лет. Возврат больших объемов иранской нефти, вероятно, отправит цены еще ниже. Это плохая новость для Ирана, которому необходима цена на нефть выше $130 за баррель, чтобы сбалансировать свой бюджет, говорят аналитики из Deutsche Bank.

Санкции против Ирана наложили США и страны Евросоюза из-за того, что подозревают страну в разработке ядерного оружия под прикрытием программы мирного атома. В настоящий момент Иран и "шестерка" международных посредников (США, Великобритания, Франция, Германия, Россия, Китай) продолжают переговоры и встречи, чтобы выработать политическое соглашение по иранской ядерной программе (до 24 марта) и всеобъемлющего соглашения до конца июня. По сообщению источника агентства Reuters, разногласия по иранской ядерной программе, скорее всего, не будут урегулированы в ближайшее время.

"Если мы получим сообщение о достижении рамочного соглашения в течение следующих нескольких недель, очевидно, что с учетом рыночной психологии это может повлиять на снижение цен", — уверен руководитель отдела по исследованиям нефтяного рынка Societe Generale SA в Нью-Йорке Майк Виттнер.