Бычий рынок намного ближе к концу, чем думают инвесторы

Обозреватель MarketWatch Говард Голд предупреждает, что инвесторы на Уолл-стрит правильно делают, что готовятся к переменам — один из самых длинных бычьих рынков может скатиться вниз.

Но некоторые суперзвезды-аналитики говорят, что бык еще не набрал полную силу и мы где-то на пути к пикам этого рынка. Джим Стек, президент Whitefish, InvesTech Research, которые уже 15 лет публикуется на первых полосах в финансовом Дайджесте Hulbert Honor Roll, ведет себя осторожно в последнее время. Он предупреждает, что клиенты многих компаний сократят свои доли в активах до 76% (прежде - 80%) и остальное оставят в наличной форме.

"Мы, скорее всего, находимся уже в последней трети бычьего рынка и намного ближе к его концу, чем думаем", - сказал Стек в эксклюзивном интервью MarketWatch. И, может быть, этот год уже последний для быков. "Мы могли бы увидеть пик этого бычьего рынка в этом году — либо увидим это в ближайшие шесть-девять месяцев".

Если рост продолжится до мая и индекс S&P 500 вырастет еще на 5% до новых максимумов, это будет третий по протяженности и третий по величине рынок быков за последние 80 лет, говорит Стек. Но, несмотря на то, что бычьи рынки не умирают от старости, есть признаки того, что мы находимся уже близко к его окончанию.

"Экономика США попала на всю катушку", - говорит он. "Бычьи рынки на характерных максимумах, когда у вас есть сильные экономические новости и возможность давить на ФРС, чтобы отнять чашу с пуншем". Он видит давление отчетов о заработной плате на ФРС, от которой многие сейчас ждут повышение ставок. Мы получим больше ясности после встречи ФРС в среду. "Повышение процентных ставок, - пояснил он, - может обеспечить сильные встречные ветры на бычьем рынке», который называет «одним из наиболее чувствительных к процентным ставкам бычьих рынков в нашей жизни".

Что плохого может в будущем получить рынок от медвежьих настроений? "Я не уверен, что этот медвежий рынок будет похож на два последних", - говорит Стек. S&P 500 потерял почти половину своей стоимости с 2000 по 2002 год и почти 57% - с конца 2007 по март 2009 года. Наиболее вероятный исход — когда S&P 500 вернет около половины своих бычьих доходов. Если отметка 2 марта была пиком для индекса, то это означает, что он может упасть примерно до уровня 1400 — а это снижение на 35%.

Стек не думает, что инвесторы должны выходить из активов в ожидании, что этот рынок упадет. "Снижайте риск вашего портфеля, не отказываясь от бычьего рынка", - сказал он. "Сделайте его более защищенным". К примеру, очень неплохо показывают себя в последнее время сектор энергетики, машиностроение, технология и здравоохранение. Но лучше избегать акции финансовых компаний, коммунальных услуг.