Фондовая Америка растет в начале торгов в понедельник

Сегодня в начале торгов американские фондовые индексы пошли в рост, сообщает Bloomberg. Участники торгов реагируют на новости о сделках между компаниями.

К 17:12 по мск индекс Dow Jones вырос на 173,19 пункта (0,99%) - до отметки 17922,50, Standard & Poor's 500 подрос на 1,18% - до 2066,25, Nasdaq Composite вырос на 0,90% - до отметки 4915,69.

В понедельник курс доллара снижается после долгого роста — инвесторы пасуют перед заседанием ФРС, которое состоится во вторник-среду. Однако, более низкий курс доллара хорошо сказывается на прибыли компаний, которые ориентированы на зарубежные рынки.

"Индексы довольно ощутимо снизились за последнее время, и теперь рынок пришел в движение, - говорит инвестиционный директор R&A Management Отто Вазер. - Все взоры обращены к Федрезерву, и рынок в принципе готовится не услышать привычных слов о терпении применительно к ставкам".



