Прогноз рынков на неделю 29 сентября — 3 октября

Грядущая неделя богата на разнообразную статистику, что, в принципе, ожидаемо для периода смены месяцев. Фондовый рынок, вероятно, будет снижаться и дальше: для его повышения есть только один потенциальный стимул. И стимул этот — слабая американская статистика, но верится в это с трудом.



Dow Jones может возобновить снижение в район 16957, Nasdaq надо будет продавать, если котировки закроются ниже 4000 пунктов. Поддержку может получить DAX. Для этого надо, чтобы было продемонстрировано очередное снижение ценового давления (индексами потребительских цен в Германии и еврозоне) и чтобы вдобавок Марио Драги снова показал миру готовность к дополнительным стимулирующим мерам. В этом случае немецкий индекс имеет шансы приподняться. А вот азиатские индексы, особенно китайские, скорее всего, будут падать дальше.

На товарно-сырьевом рынке имеется тенденция к дальнейшему ослаблению позиций золота. Котировки сейчас очень близко от уровня поддержки 1200, 00, и поводов для укрепления у золота мало, особенно на фоне быстрого роста американской экономики и укрепления доллара. Каждый откат аналитики советуют сейчас воспринимать как подходящий шанс для открытия коротких позиций. Пробив уровень 1200, золото пойдет падать дальше, к 1180 долларам за тройскую унцию.

Нефть тоже не видит никаких поводов для роста. Дефицита нефти не наблюдается, «сланцевый бум» в США продолжается, Ливия наращивает объемы. При этом спрос расти даже и не собирается. Поэтому если и возможен хоть какой-то подъем Brent, то он будет техническим и не превысит 98,71.

На валютном рынке аналитики ждут дальнейшего падения евро (до 1,2600) и рубля (40) по сравнению с долларом.