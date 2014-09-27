Календарь событий на неделю 29 сентября — 3 октября

29 сентября, понедельник.

Великобритания: изменение денежной массы за август.

Еврозона: индекс делового и потребительского доверия (сентябрь); предварительная оценка потребительских цен в Германии (сентябрь).

США: изменение расходов и доходов населения за август.

30 сентября, вторник.

Великобритания: индекс потребительского доверия к экономике и индекс изменения стоимости жилья (сентябрь).

Еврозона: данные о потребительских расходах и о ценах производителей во Франции (август); статистика безработицы в Германии (сентябрь) и Италии (август); данные о безработице в еврозоне в целом за август; потребительские цены в еврозоне (август).

США: индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах; индекс производственной активности Чикаго, индекс доверия потребителей (сентябрь).

1 октября, среда.

США: индекс деловой активности и занятость в производственном секторе (сентябрь), объем расходов на строительство (август); отчет Минэнерго о запасах нефти, бензина и дистиллятов (20 — 26 сентября).

2 октября, четверг.

Еврозона: изменение цен производителей в августе; процентная ставка ЕЦБ на октябрь.

США: заявки на пособие по безработице за неделю; объем промышленных заказов.

3 октября, пятница

Еврозона: объемы розничных продаж за август.

США: внешнеторговый баланс за август; данные с рынка труда и индекс деловой активности в секторе услуг за сентябрь.