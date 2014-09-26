Nike. Just did it!

Американские фьючерсные запасы практически не изменились, а вот компания Nike подскочила сразу на 7,5% на ранних торгах в Нью-Йорке. Так высоко она торгуется после сообщений о росте прибыли в первом квартале, который превысил ожидания маркетологов и аналитиков. Ожидаемо подросла и Foot Locker Inc., которая продает продукты Nike. Micron Technology Inc прибавила 5,6% после скачка в прогнозе продаж. Среди «молодцов» - и Blackberry, которая поднялась на 2,9% после публикации хорошей статистики.

Декабрьский фьючерс на S&P 500 вырос на 0,1%. Фьючерсы на индекс Dow Jones прибавили 0,2%.



«Консолидация американских акций на этой неделе неудивительна», - сказал Франсуа Савари, директор по инвестициям в женевском агентстве Reyl&Cie.- «Потенциал рынков ограничен. Мы не думаем, что до конца этого года S&P вырастет сильнее, чем до 2050 пунктов. Не забываем, что еще осталась неуверенность относительно выбора времени для повышения процентной ставки!».

На следующей неделе мы увидим экономические отчеты о занятости и о сфере обслуживания.