Рубль в плюсе к евро и в минусе к доллару из-за форекса и денежных потоков

МОСКВА (Рейтер) - Рубль показывает разнонаправленную динамику к доллару и евро на дневных торгах среды, отражая укрепление валюты США и падение единой европейской на мировых рынках, подешевевшую нефть, а также переплетение внутренних денежных потоков, как реальных, так и спекулятивных.

К 14.05 МСК доллар расчетами "завтра" торговался на Московской бирже вблизи отметки 62,60 рубля, дорожая на 0,1 процента от уровней предыдущего закрытия.

В это же время евро расчетами "завтра" дешевеет на 1,2 процента и оценивается в 66,16.

"Евро/рубль падает, я полагаю, из-за того, что участники рынка избавляются от единой валюты, продавая её на бирже; в паре доллар/рубль же идут спекулятивные попытки игры на повышение доллара при одновременных противоположных потоках на продажу - валюту могут продавать как экспортеры, так и импортеры, чрезмерно перекупившие её ранее".

На мировых рынках евро сегодня достиг значения $1,0559 впервые с апреля 2003 года в связи с началом программы количественного смягчения Европейского центробанка.

ЕЦБ в понедельник начал программу приобретения облигаций, в ходе которой он потратит свыше 1 триллиона евро. На единую валюту также влияют опасения за Грецию, которая в среду возобновит переговоры с кредиторами. Многие участники рынка по-прежнему боятся, что Греция выйдет из зоны евро, и министр экономики Италии сказал, что такой вариант необходимо предотвратить.

Текущие потери евро составляют процент с четвертью, пара евро/доллар торгуется вблизи отметки $1,0570.

Одновременно пользуется спросом доллар США, который переигрывает практически всех конкурентов в связи с ростом ожиданий скорого повышения процентной ставки ФРС. После сильной февральской трудовой статистики рынки стали закладываться на изменение ставки ФРС уже в июне.

Индекс доллара, взвешенный к корзине из 6 основных валют, достиг сегодня значения 99,49 пункта впервые с августа 2003 года.

Параллельно усилились спекулятивные игры против сырьевых и развивающихся валют, в числе которых, например, мексиканский песо и турецкая лира обновили абсолютные минимумы к доллару США, индонезийская рупия - с августа 1998 года, южноафриканский ранд и норвежская крона с января и мая 2002 года соответственно, чуть лучше дела у других аналогов.

На фоне динамики этих валют рубль выглядит в целом относительно устойчивым.

"Рубль отыграл свое в прошлом году, почти двукратную девальвацию, и в текущей ситуации гнать сильно наверх курс доллар/рубль желающих мало, тем более что российский валютный рынок стал неинтересен для крупных игроков, которые сосредоточились сейчас на спекуляциях в других валютах", - сказал Кирилл Гришанов из Промсвязьбанка.

Нефть марки Brent торгуется вблизи отметки $56,33 за баррель, оставаясь недалеко от одномесячного минимума $56,12,

МОСКВА (Рейтер) - Рубль показывает разнонаправленную динамику к доллару и евро на дневных торгах среды, отражая укрепление валюты США и падение единой европейской на мировых рынках, подешевевшую нефть, а также переплетение внутренних денежных потоков, как реальных, так и спекулятивных.

К 14.05 МСК доллар расчетами "завтра" торговался на Московской бирже вблизи отметки 62,60 рубля, дорожая на 0,1 процента от уровней предыдущего закрытия.

В это же время евро расчетами "завтра" дешевеет на 1,2 процента и оценивается в 66,16.

"Евро/рубль падает, я полагаю, из-за того, что участники рынка избавляются от единой валюты, продавая её на бирже; в паре доллар/рубль же идут спекулятивные попытки игры на повышение доллара при одновременных противоположных потоках на продажу - валюту могут продавать как экспортеры, так и импортеры, чрезмерно перекупившие её ранее".

На мировых рынках евро сегодня достиг значения $1,0559 впервые с апреля 2003 года в связи с началом программы количественного смягчения Европейского центробанка.

ЕЦБ в понедельник начал программу приобретения облигаций, в ходе которой он потратит свыше 1 триллиона евро. На единую валюту также влияют опасения за Грецию, которая в среду возобновит переговоры с кредиторами. Многие участники рынка по-прежнему боятся, что Греция выйдет из зоны евро, и министр экономики Италии сказал, что такой вариант необходимо предотвратить.

Текущие потери евро составляют процент с четвертью, пара евро/доллар торгуется вблизи отметки $1,0570.

Одновременно пользуется спросом доллар США, который переигрывает практически всех конкурентов в связи с ростом ожиданий скорого повышения процентной ставки ФРС. После сильной февральской трудовой статистики рынки стали закладываться на изменение ставки ФРС уже в июне.

Индекс доллара, взвешенный к корзине из 6 основных валют, достиг сегодня значения 99,49 пункта впервые с августа 2003 года.

Параллельно усилились спекулятивные игры против сырьевых и развивающихся валют, в числе которых, например, мексиканский песо и турецкая лира обновили абсолютные минимумы к доллару США, индонезийская рупия - с августа 1998 года, южноафриканский ранд и норвежская крона с января и мая 2002 года соответственно, чуть лучше дела у других аналогов.

На фоне динамики этих валют рубль выглядит в целом относительно устойчивым.

"Рубль отыграл свое в прошлом году, почти двукратную девальвацию, и в текущей ситуации гнать сильно наверх курс доллар/рубль желающих мало, тем более что российский валютный рынок стал неинтересен для крупных игроков, которые сосредоточились сейчас на спекуляциях в других валютах", - сказал Кирилл Гришанов из Промсвязьбанка.

Нефть марки Brent торгуется вблизи отметки $56,33 за баррель, оставаясь недалеко от одномесячного минимума $56,12, достигнутого накануне.

"Котировки Брент просели почти на 8 процентов по сравнению с пятничным максимумом $61 за баррель и сейчас вполне могут протестировать отметку в $55 за баррель", - сообщили аналитики Sberbank CIB.

По их мнению, сохраняющееся давление на нефтяной рынок свидетельствует о том, что пара доллар/рубль вполне может сместиться в диапазон 63,10-63,20, "который она уже протестировала после 20 февраля, когда агентство Moody's снизило рейтинг России".

Поддержкой рублю продолжает оставаться перемирие на востоке Украины, удерживающее сейчас Запад от новых санкций и иных негативных шагов в отношении России, также на его стороне и приближение очередного налогового периода.

В фокусе внимания запланированный на 13 марта совет директоров Банка России, от которого участники рынка ждут понижения ключевой процентной ставки (сейчас она - 15 процентов годовых) разной степени агрессивности, отталкиваясь от признаков замедления инфляции, а также от комментариев ряда руководителей ЦБР.