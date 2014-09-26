В Японии реформы, в Корее тоска, а в Китае праздники

На азиатских фондовых площадках основное влияние оказывали местные новости. Вся неделя прошла под знаком локальных событий, и завершилась она очень по-разному на разных азиатских площадках.

Так, Nikkei потерял 0,9% только за пятницу, показав общее 6%-ное недельное снижение. Это связано с тем, что министр социального обеспечения Японии строго заявил, что реформа пенсионно-инвестиционного фонда страны откладываться не будет и пройдет по плану. А поскольку реформировать придется 1,26 триллиона долларов, то начало потряхивать и национальный фондовый индекс, и иену (которая опять падает).



KOSPI потерял 0,1%, и теперь находится на уровне двухмесячного минимума. Здесь героем дня были производители электроники: Samsung прибавил 2,5%, а вот LG Innotek, который поставляет фотокамеры для Apple, потерял 3,2% на падении своего именитого партнера.

Hyundai Motor снизился на 1,3% - на производителя автомобилей влияет снижение курса иены, благодаря которому японские конкуренты получают серьезное ценовое преимущество.

Hang Seng снизился на 0,4% в пятницу и потерял 2,6% за всю неделю. Снизился и индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге (0,5% за пятницу и 1,8% за неделю). А вот акции казино в Макао — наоборот, подорожали на 3,6% за пятницу и 2,6% прибавили по итогам недели. Дело в том, что в среду в Китае начнется праздничная неделя, а значит, игорные заведения ждут притока пухлых, богатых, щедрых гостей.

Индекс шанхайской биржи Shanghai Composite прибавил 0,1% в пятницу и 0,8% в течение недели. Основные молодцы здесь — компании, так или иначе связанные с атомной энергетикой, потому что вчера в Шанхае обсуждалось возобновление атомных проектов.