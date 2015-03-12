Узнать за 15 минут: смотри обучающие видео по торговым сигналам в MetaTrader 4 и MetaTrader 5
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Узнать за 15 минут: смотри обучающие видео по торговым сигналам в MetaTrader 4 и MetaTrader 5

12 марта 2015, 09:20
MetaQuotes
MetaQuotes
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На официальном канале MetaQuotes Software на YouTube опубликовано по 7 обучающих роликов на русском и английском языках по торговым сигналам. Эти материалы помогут вам быстро подобрать подходящий сигнал, проанализировать его торговые характеристики, оформить подписку и оценить эффективность скопированных сделок.


О торговых сигналах имеется масса информации в Справке к торговым платформам, а также в статьях на MQL5.com. Обучающие видео-материалы предоставят вам тот же объем информации, но намного быстрее и нагляднее. Всего 15 минут - и вы будете знать о торговых сигналах все, что вам нужно!

Смотрите видео на нашем YouTube-канале, подписывайтесь на него и ставьте лайки.

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