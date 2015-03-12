Узнать за 15 минут: смотри обучающие видео по торговым сигналам в MetaTrader 4 и MetaTrader 5

На официальном канале MetaQuotes Software на YouTube опубликовано по 7 обучающих роликов на русском и английском языках по торговым сигналам. Эти материалы помогут вам быстро подобрать подходящий сигнал, проанализировать его торговые характеристики, оформить подписку и оценить эффективность скопированных сделок.





О торговых сигналах имеется масса информации в Справке к торговым платформам, а также в статьях на MQL5.com. Обучающие видео-материалы предоставят вам тот же объем информации, но намного быстрее и нагляднее. Всего 15 минут - и вы будете знать о торговых сигналах все, что вам нужно!

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