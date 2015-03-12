Акции США в среду продолжили падение, доллар укрепился

В среду на фондовом рынке США продолжили падение акции, индексы теряют позиции, а спад в потребительском и технологическом секторах смещает прибыль банков. Евро снизился до 12-летнего минимума, а ставки по облигациям стран еврозоны упали до рекордно низких отметок после начала программы QE.

Индекс Standard & Poor’s 500 вчера упал еще 0,2% - до отметки 2039,50, индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1,5% - максимум с 23 января. Dow Jones Industrial Average в среду упал на 27,55 пункта - до 17635,39, Nasdaq Composite — на 9,85 пункта - до уровня 4849,94. Спрос на долговые активы в среду привел к снижению доходности бондов Испании и Финляндии до исторических минимумов.

Рынок все находится в ожидании новостей от ФРС — все надеются, что регулятор объявит о скором повышении процентных ставок. "Настроение сместилось в сторону ожидания — рынок ждет большей ясности насчет возможного действия ФРС", - говорит Терри Сандвен, главный стратег в US Bank Wealth Management в Миннеаполисе. Ставки по 10-летним казначейским облигациям США продолжают падать с начала недели, потому что аукцион американских госбумаг привлек внимание международных инвесторов. Акции развивающихся стран подешевели, цены на золото и нефть снизились.

Вчера акции Apple Inc. обвалились на 1,8%, ценные бумаги Google Inc., которая объявила той ночью об уходе в отставку финансового директора, снизились на 0,7%. Акции Citigroup Inc. выросли на 2,2%, Bank of America Corp. - на 2%, хотя во вторник финансовые компании из списка S&P 500 показали худшее снижение котировок с апреля 2014 года. Бумаги Intel Corp. подорожали на 2%, Micron Technology Inc. - на 1%.