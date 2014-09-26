Brent может подешеветь еще больше, WTI пока стабильна

Нефть марки Brent может третий раз в этом месяце подешеветь к концу недели, причина - ожидание достаточного предложения на рынке даже в условиях нестабильности на Ближнем Востоке. WTI торгуется вблизи вчерашнего уровня закрытия.

Фьючерсы на нефть Brent в Лондоне мало изменились в цене, а с начала недели подешевели на 1,4 процента. Базы группировки в Ираке, который является вторым по величине производителем нефти среди стран ОПЕК, подвергаются авиаударам США с августа. Между тем боевые действия почти не коснулись юга страны, где добывается около 75 процентов иракской нефти. Ливия увеличила добычу нефти до 925 тысяч баррелей в сутки, сообщила National Oil Corp.

Нефть Brent с поставкой в ноябре на лондонской бирже ICE Futures Europe к 9:37 мск торгуется на уровне $96,96 за баррель. Вчера контракты выросли в цене на 5 центов. Ноябрьские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи торгуются на уровне $92,48. Вчера контракты подешевели на 27 центов до $92,53.