Не дайте низким ценам на нефть ослепить вас перед возможностью вовремя инвестировать деньги

На фоне недавних сообщений в СМИ о падающих ценах на нефть, казалось бы, инвестировать в энергетические компании - это примерно так же прибыльно, как использовать купюру $100, простите, вместо туалетной бумаги. Многие заметили этот всплеск цен и предположили, что "на этот раз он чем-то отличается", и цены на нефть не будут вести себя так же, как на протяжении последних 150 лет.

Конечно, что-то выглядит по-другому на данный момент, и может быть заманчивым, чтобы сделать инвестиции на основании восприятия нашего окружения. Поступая таким образом, вы можете упустить важные факторы, которые дадут силу другим возможностям для инвестирования, которые смотрят вам прямо в лицо.

Автор рассказывает, что он живет в Вашингтоне около метро, и недавно видел большое количество электромобилей и других электрических транспортных средств, двигающихся по дорогам. "Намного больше, чем огромных внедорожников, которые «жрут» бензин быстрее, чем ваш приятель из колледжа выпивает пиво", - говорит он. Солнечные панели тоже становятся популярными на домах — прежде вы вряд ли увидели бы хотя бы одну такую панель на крыше дома. В целом есть ощущение, что люди становятся гораздо более сознательными в выборе источников энергии.

Общенациональная статистика, кажется, подтверждает эту гипотезу. С 2005 года общее потребление сырой нефти в США снизилось на 10% и выросла эффективность использования транспортных средства с альтернативными источниками энергии. Мощность солнечных панелей увеличилась более чем в 10 раз за последние четыре года, и пока не подает признаков для ослабления.

Если бы, как признается автор, он принимал решение, куда инвестировать, основываясь на оценке окружающей среды, его решение не показалось бы слишком безумным, когда он выбросил бы все свои нефтяные и газовые акции и инвестировал средства исключительно в альтернативные источники энергии. Но эта оценка будет игнорировать одно: мир гораздо больше и намного шире и разнообразнее, чем тот уголочек на его улице.

Далее автор приводит несколько примеров того, почему рост мировой экономики в течение ближайших 25 лет будет иметь огромное влияние на энергетические компании. Например, население мира вырастет с 7 до 9 млрд, ВВП на планете вырастет с $75 трлн сегодня до почти $160 трлн к 2040 году. Это значит, что перевозка грузов будет расти.

Действительно, есть вероятность, что потребление нефти в развитых странах сократится, когда появятся более экономичные альтернативные виды топлива. Но даже по самым скромным подсчетам, необходимо будет увеличить добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки к 2030 году, чтобы удовлетворить спрос, исходя из тех демографических изменений, которые были упомянуты выше. По некоторым оценкам, может потребоваться до 25 миллионов баррелей в день дополнительного производства.

Удовлетворение этих потребностей, наряду с заменой существующих нефтяных скважин, потребует огромных сумм инвестиций и развития новых поставок. По оценкам Международного энергетического агентства, производители тратят около $23 трлн, чтобы поддерживать и развивать производство и создавать инфраструктуру для обработки, готовясь к будущему. Вы читаете правильно: $23 триллиона долларов. Это близко к совокупному ВВП США и Китая.

И угадайте что? Еще есть много нефти и газа в земле, чтобы удовлетворить этот спрос - черт возьми, только Соединенные Штаты сидят на триллионах баррелях потенциальной нефти. Реальная проблема в том, что пока еще достать ее технологически невозможно, так же как и не выгодно с экономической точки зрения.

Во что верит эта глупая инвестиционная идея: заманчиво наблюдать за миром вокруг нас и делать предположения о будущем, а иногда это может быть даже выгодно. Когда речь заходит об инвестировании в энергию, инвесторы должны быть осведомлены о том, что мир гораздо больше, чем наше окружение. В противном случае, вы можете увидеть сегодняшние цены на нефть наряду с падением спроса у себя дома и зря потратить на инвестиции свои деньги. Но будете далеки от истинного понимания дел в мире.