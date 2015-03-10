Доллар резко вырос до многолетних максимумов против евро и иены

Во вторник утром доллар резко подрос до многолетнего максимума против евро - к 11:47 по мск пара EUR/USD торговалась на уровне 1,0738 (падение на 1,04%). В то же время доллар дошел до семилетнего максимума против иены, за это инвесторы благодарят расходящиеся прогнозы на денежно-кредитную политику ФРС и центробанков Европы и Японии. Пара USD/JPY торгуется на уровне 121,91 (рост на 0,62%).

Спрос на доллар сохраняется после недавнего отчета по занятости в США, которые подтолкнул вчера многие фондовые рынки. Инвесторы все больше укрепляются в надеждах на скорый подъем процентных ставок.

По мнению некоторых экономистов, ФРС начнет повышать процентные ставки уже в середине этого года — многие называют месяцем X июнь 2015-го. Рынок, кстати, уже готовится услышать новое политическое заявление от банка на следующей неделе — тогда станет ясно, не отказался ли американский центробанк от своего намерения быть «терпеливым» в отношении сроков подъема ставки.

Вчера также ЕЦБ подтвердил, что начал выкупать активы в рамках программы количественного смягчения.