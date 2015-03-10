Пробили нижнюю границу канала EURUSD.
Моя торговля

Пробили нижнюю границу канала EURUSD.

10 марта 2015, 04:34
klvgroup
[Удален]
0
144
Летим дальше вниз. На низких объёмах пробили канал. Причин и новостей особых нет. Явный признак того, что кто то очень сильно хочет свалить EUR. По любому рука Сороса :)
#klvgroup, mt4, forex канал