Ведущие индексы Европы падают вслед за американскими биржами

В понедельник днем ведущие европейские фондовые индексы демонстрируют падение — они снижаются вслед за обвалом бирж США в прошлую пятницу. Об этом свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 13:57 по мск британский FTSE 100 снизился на 1,31% - до 6870,08, французский CAC 40 упал на 0,43% - до 4942,92, немецкий DAX 30 - на 0,22% - до 11525,64.

Падение фондовых индексов происходит на фоне растущих опасений инвесторов об ужесточении монетарной политики ФРС США, считает The Wall Street Journal. Постоянно низкая ставка регулятора на уровне 0-0,25% поддерживала фондовые рынки по всему миру в последние годы.

Инвесторы боятся ужесточения монетарной политики ФРС уже к июню этого года. В пятницу вышли позитивные отчеты по рынку труда в стране. Согласно данным министерства труда США, в феврале уровень безработицы снизился до 5,5%, а количество рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 295 тысяч.

Эти признаки оживления экономики убедили рынки в том, что ФРС начнет повышать ставки уже в июне 2015 года, говорит экономист UBS Пол Донован.