Причудливый рынок: Dow Jones упал на 279 пунктов, инвесторы нервничают

Когда большинство в Америке приветствовали пятничную новость о том, что безработица в США находится на 7-летнем минимуме, Уолл-стрит была в шоке. Dow упал на 279 пунктов в пятницу, а S&P 500 снизился на 1,42%.

Такое поведение индексов доставило много нервотрепки рынку, который всего несколько дней назад был на таком хорошем подъеме. В понедельник «технологичный» Nasdaq превысил отметку 5000 впервые после пузыря доткомов 15 лет назад. Но сегодня у рынка уже совсем другое настроение.

Это не значит, что инвесторы не любят хорошие новости. Все больше людей возвращается на работу и это означает, что больше американцев, скорее всего, будет ходить по магазинам и тратить больше денег. Это позитивно для экономики... и акций.

Но есть только одна проблема для Уолл-стрит: все эти сильные новости об экономике означают, что Федеральная резервная система, скорее всего, поднимет процентные ставки раньше, чем ожидалось. Инвесторы нервничают по этому поводу — только представьте себе, ФРС повысит процентные ставки с исторических минимумов, которые до сих пор близки к нулю с тех пор, как финансовый кризис ударил по экономике осенью 2008 года.

Такой период назвали периодом "легких денег", и акции пользуются этим шестой год подряд и растут во многом благодаря политике ФРС. Для самих компаний сейчас легче занимать «дешевые» деньги, а инвесторам вложить свои средства в акции, так как они не зарабатывают почти ничего, если будут хранить деньги в банке. Но теперь становится все труднее найти эти легкие деньги.

Когда ФРС повысит ставки? Все больше и больше признаков, что повышение будет в июне этого года. "Учитывая обновленные условия на рынке труда, мы считаем, что вероятность подъема ставок ФРС политики в июне - 55%", - пишет портфельный менеджер из BlackRock Рик Ридер.

Экономика США прибавила 295 тыс. рабочих мест в феврале. Это двенадцатый месяц подряд, когда на рынке труда добавляется более 200 тыс. рабочих мест, что считается сильным признаком роста. Уровень безработицы снизился до 5,5% - самого низкого уровня с мая 2008 года.

Еще один признак того, что Уолл-стрит подтверждает прогнозы о повышении ставки в ближайшее время — это рост доходности по 10-летним казначейским облигациям до 2,25% - самого высокого уровня в этом году.

Повышение ставок от ФРС действительно является проблемой? Вопрос для умных инвесторов, оправдана ли вся эта паника вокруг повышения ставок ФРС? В конце концов, одна из причин, по которой ФРС собирается увеличить ставки - что улучшение экономики. "Мы настоятельно утверждаем, что нормализация ставок ФРС не будет оказывать только хорошее влияние на экономику, но на самом деле может довольно долго помогать экономике", - спорит Ридер. ФРС говорили то же самое. "Наша уверенность улучшилась. Когда мы поднимем ставки, это будет сигнал доверия", - говорила председатель Федеральной резервной системы Джанет Йеллен в своем недавнем выступлении перед Конгрессом.

Инвесторы не любят неопределенность. И сейчас чувствуется, что риски растут. Учтите, что все 10 секторов в S&P 500 были в минусе в пятницу. Худшими были коммунальные услуги (упали на 3%), в то время как наименьшее падение у финансов. Это потому, что банки могут воспользоваться большей выгодой от процентных ставок ФРС, в то время как коммунальные услуги и их высокие дивидендные выплаты выглядят менее привлекательными, когда ставки пойдут выше. Инвесторы нервничают, что Федеральная резервная система может повысить процентные ставки только в июне.