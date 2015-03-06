Нефть вновь подешевеет, потому что ее негде будет хранить

Как уже неоднократно говорили аналитики, поставки нефти на мировые рынки превышают спрос на нее примерно на 1,55 млн баррелей в сутки. Скоро может сложиться ситуация, когда "черное золото" попросту негде будет хранить, а это в свою очередь вновь приведет к падению котировок.

По сообщению агентства Интерфакс, резервуары для хранения излишков нефти в ближайшее время будут заполнены до отказа из-за того, что производство превышает спрос. Об этом также пишет The Wall Street Journal. К примеру, в США объем запасов сейчас на максимальном уровне за последние 80 лет, а хранилища в стране уже заполнены на 70%.

"Запасы растут устрашающими темпами. Создается ощущение, что у нас просто не хватит мощностей для хранения всей нефти", - паникует фондовый менеджер Loomis, Sayles & Co. Хариш Сундереш.

По приблизительным данным Citigroup, резервуары в Европе сейчас заполнены на 90%, в Южной Корее, ЮАР и Японии - на 80%. Некоторые аналитики говорят, что это может привести к дальнейшему падению котировок, потому что производителям придется продавать нефть с большой скидкой тем, кто сможет ее хранить. Здесь опять выиграют потребители — нефтеперерабатывающие заводы начнут активно производить бензин и другие виды топлива.

Некоторые нефтепроизводители уже придумывают способы увеличить свои резервуары — например, хранят топливо в танкерах, в которых обычно его перевозят. Другие компании обустраивают резервуары в соляных пещерах, т. к. их толстые стены способны идеально удерживать жидкость. Так, компания Fairway Energy Partners LLC к концу следующего года собирается переоборудовать в хранилища пять таких пещер общим объемом свыше 19 млн баррелей.

По прогнозу Международного энергетического агентства, уровень запасов нефти и нефтепродуктов в развитых странах к середине 2015 года может повторить рекорд, зафиксированный в августе 1998 года - 2,83 млрд баррелей. Тогда средняя цена нефти составляла $13,38 за баррель — это примерно $19,18 за баррель с учетом инфляции на сегодняшний день.

К 16:43 по мск фьючерсы на Brent торговались на уровне $60,94 (рост на 0,75%) за баррель, WTI – на уровне $50,64.