Большинство азиатских фондовых индексов растут в пятницу утром

Большинство азиатских фондовых индексов растет сегодня на позитивных новостях из Европы и США. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся утром на 0,7%, японский Nikkei 225 - на 1,17%, гонконгский Hang Seng - на 0,01%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, а австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,09%.

Рынок поддерживают новости о повышении Европейским центральным банком прогнозов на рост экономики еврозоны и позитивные экономические отчеты из США.

"Рынок позитивно оценивает перспективы количественного смягчения (QE) в еврозоне и улучшение европейским Центробанком прогнозов экономического роста, плюс мы видим неплохие статданные из США, - говорит аналитик Haitong International Securities в Гонконге Эндрю Салливан. - Инвесторы по-прежнему положительно настроены в отношении Японии, несмотря на то, что "Абэномика" (программа реформ, реализуемая премьер-министром Японии Синдзо Абэ - ИФ) движется медленнее, чем хотелось бы многим".

Акции азиатских компаний растут на сегодняшних торгах — японский девелопер Sekisui House Ltd. подорожал на 3%, Sumitomo Dainippon Pharma - на 12%, акции розничной сети FamilyMart Co. подешевели на 2,2% после сообщения о возможном слиянии с сетью универсальных магазинов Uny Group Holdings Co. Стоимость акций последней, наоборот, подскочила на 8,7%.