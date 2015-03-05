На Московской бирже приостановлены торги валютой и драгметаллами

Сегодня, в четверг 5 марта, в 11:26 по мск Московская биржа приостановила торги на валютном рынке и на рынке драгоценных металлов. Об этом сообщается на сайте ММВБ.

По словам представителей пресс-службы биржи, причины остановки торгов уточняются. Когда они возобновятся, также сообщат дополнительно. Остальные рынки Московской Биржи работают в штатном режиме.

Подобные остановки работы на Московской бирже не впервые — совсем недавно, в середине января, Московская биржа почти на 50 минут останавливала торги на срочном рынке. Тогда причиной стала техническая ошибка, которую нашли во время промежуточной клиринговой сессии. В июле прошлого года биржа два часа не давала возможность совершать сделки в секторе «Основной». Тогда проблема была в рассинхронизации в работе программного обеспечения между основным ядром, где происходят сделки, и серверами доступа, через которые подключаются брокеры.

Еще раньше сбой на Московской бирже случился 11 июня, когда ошибка в программном коде, возникшая в блоке обработки данных, вызвала отключение одного из серверов доступа. Тогда друг за другом стали отключаться остальные серверы, и из-за этого многие брокеры просто перестали видеть происходящее на бирже — торги также пришлось приостановить на час.