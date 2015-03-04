Европа: всё не так уж плохо на сегодняшний день

В Reuters сегодня появилась очень оптимистичная статья, которой я просто не могу с вами не поделиться на фоне всеобщей мрачности.



"Экономика еврозоны наконец-то показывает свежие зеленые побеги. Еще бы: ЕЦБ запускает программу печати денег стоимостью более 1 триллиона евро.

Анализ опросов, проведенных Reuters, показывает, что более половины важных экономических отчетов с начала года, а также данные по крупнейшим экономикам Евросоюза уложили на лопатки консенсус-прогнозы, а многие из них еще и превысили самые оптимистичные прогнозы избранных фантазеров.

Их последняя порция, поступившая, несмотря на опасения насчет Греции и Украины, показывает, что опасения на тему дефляционной спирали были сильно преувеличены.



Германия, крупнейшая европейская экономика, — явный лидер в еврозоне. Рост розничных продаж в Германии за январь почти втрое превысил самые оптимистичные прогнозы. Два других немецких отчета — рост ВВП в четвертом квартале 2014 года и

за январь — тоже оказались лучше, чем ожидалось.

PMI

Многие данные показывают, что количественное смягчение от ЕЦБ — это последняя вещь, в которой может нуждаться Германия.

В Испании промышленный и сервисный PMI — оба показали в январе показатели выше консенсус-прогноза, как и кривая роста ВВП в Италии. Даже во Франции, второй по величине экономике в Европе, последние данные о промышленном производстве оказались выше того, что предсказывали эксперты Reuters, а сервисный PMI побил не только средний, но и самый оптимистичный прогноз.

В то время, как ФРС и Банк Англии в один голос утверждают, что дешевая энергия — это благо для их экономик, ЕЦБ волнуется, что она может закрепить дефляционные ожидания. «Каждый так или иначе слышал дебаты о дефляции, греческом и украинском кризисах и прочих страхах», — говорит Кристиан Шульц, экономист банка Berenberg. — «Но сейчас история с дефляцией кажется, наоборот, чем-то очень позитивным для еврозоны: дешевая нефть означает, что потребители меньше тратят на энергию и имеют больше денег в своих кошельках (а значит, и тратят их с большей охотой, разгоняя паровоз экономики)».

Сегодня дефляция — преобладающая сила практически во всех странах ЕС, за несколькими исключениями. Инфляция в еврозоне оказывается едва ли не единственным показателем, который показывает более слабые данные, чем прогнозировалось.

В то время как цены на нефть сбили инфляцию к микроскопическим показателям (часто вообще ниже нуля), простая арифметика показывает нам, что после стабилизации цен на нефть всё вернется на круги своя. Кроме того, поддержка экономики Европы от слабых нефти и евро длится уже настолько долго, что в качестве импульса к росту она вряд ли будет выступать бесконечно.

Станет окончательно ясно, насколько прочно укрепилась экономика Европы, только после того, как восстановится в своей нормальной цене нефть."





Ross Finley, специально для Reuters. Перевод - 4eburashka.