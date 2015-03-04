США продлили санкции против России еще на год

Президент США Барак Обама принял решение о продлении на год санкций против России, введенных 6 марта 2014 года.

В сообщении на сайте Белого дома указывается, в минувшем году Соединенными Штатами еще трижды вводились дополнительные меры против России в связи с ситуацией на Украине - 16 и 20 марта, а также 19 декабря.

Запад готов к решительным мерам в случае нарушений минских договоренностей по Украине.

Вчера в ходе видеоконференции президент США Барак Обама, глава Европейского совета Дональд Туск и лидеры Франции Франсуа Олланд, Великобритании - Дэвид Кэмерон, Италии - Маттео Ренци и Германии - Ангела Меркель одобрили коммюнике.

"Участники переговоров пришли к выводу, что от международного сообщества потребуется решительная реакция в случае существенного провала в процессе выполнения мер, одобренных в Минске", - говорится в коммюнике.

При этом участники видеоконференции подчеркнули, что от выполнения минских договоренностей зависит и дальнейшая санкционная политика Запада.

Кроме того, участники переговоров выступили за усиление возможностей ОБСЕ на Украине.

"Было сказано о крайне важной роли ОБСЕ, которая должна следить за процессом выполнения договоренностей. В частности, речь идет о вопросе соблюдения перемирия и отвода тяжелых вооружений. Участники разговора выступили за усиление возможности ОБСЕ для выполнения этих задач", - отмечается в коммюнике.

Кроме того, лидеры США и европейских стран выразили готовность помочь Украине в решении экономических проблем. О том, в чем именно будет заключаться эта помощь, в документе не сообщается.

По итогам видеоконференции Белый дом сообщил, что США и Европа готовы к согласованным действиям в отношении России в случае срыва минских договоренностей по Украине.

"Они подтвердили готовность быстрых и согласованных действий по значительному повышению цены за серьезные нарушения минских договоренностей, или же при условии, что пользующиеся поддержкой России сепаратисты (Юго-Востока Украины) предпримут попытки захвата новых территорий", - говорится в сообщении.