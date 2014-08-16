Мошенники при банках и дворах: чем больше коррупции, тем больше нужно законов

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В гостях программы «Обзор Макса Кайзера» - бывший риск-менеджер британского банка HBOS Пол Мур. Он в 2009 году стал автором масштабного разоблачения в финансовой сфере.
По утверждению Пола,
руководители банка проигнорировали
его предупреждения о том, что необходимо
замедлить темпы наращивания бизнеса.
Почему руководство HBOS не прислушалось
к рекомендациям Пола Мура? Кто замешан
в крупномасштабной афере? Как завершилось
расследование? Ответы на эти и многие
другие вопросы — в новом выпуске
программы.
Видео: