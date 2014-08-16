Мошенники при банках и дворах: чем больше коррупции, тем больше нужно законов

В гостях программы «Обзор Макса Кайзера» - бывший риск-менеджер британского банка HBOS Пол Мур. Он в 2009 году стал автором масштабного разоблачения в финансовой сфере.

По утверждению Пола, руководители банка проигнорировали его предупреждения о том, что необходимо замедлить темпы наращивания бизнеса. Почему руководство HBOS не прислушалось к рекомендациям Пола Мура? Кто замешан в крупномасштабной афере? Как завершилось расследование? Ответы на эти и многие другие вопросы — в новом выпуске программы.



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