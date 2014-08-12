Макс Кайзер о «разъединенном» королевстве — Шотландии

СМИ активно говорили о готовящемся референдуму о независимости Шотландии, который проходил 18 сентября. Ранее Эдинбургу и Лондону нужно договориться об условиях раздела страны, в случае если население Шотландии проголосует за суверенитет.

Ведущие Макс Кайзер и Стейси Херберт обсуждают экономическую политику Великобритании, в том числе сделку по приватизации британской компании Royal Mail, которая 498 лет была государственным учреждением. После продажи цена акций почтовой службы стремительно возросла, и в парламенте заподозрили, что правительство сильно продешевило.

Почему власти Великобритании заключают невыгодные сделки, а итоги референдума в Шотландии так волнуют Макса Кайзера? Ответы на эти вопросы - в выпуске программы.

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