Криптосеребро, биткоин-миллионеры и банкиры-разбойники — в обзоре Макса Кайзера

Макс Кайзер вновь рассказывает просто о сложном. На этот раз в программе рассуждают о том, какая связь может быть между неоплаченными счетами за водоснабжение и необеспеченным долгом Детройта? Почему в Оклахоме так много стало землетрясений? Правда ли, что гидроразрыв пластов является экономически убыточным методом добычи газа?

Макс Кайзер и Стейси Херберт отвечают на все эти вопросы, а также объясняют, почему делиться - выгодно.



Во второй части гость программы Тина Ротери рассказывает о компаниях, добывающих сланцевый газ, и о тех, кто ведёт с ними борьбу.



