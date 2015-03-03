Азиатско-Тихоокеанский регион завершил торги в красной зоне

Сегодня Nikkei закончил торговый день падением на 0,06%; Hang Seng – на 0,7%; Shanghai Composite упал на целых 2,2%, а австралийский S&P/ASX потерял 0,4%.
Отрицательным
стимулом для фондовых рынков послужило
сегодняшнее решение Резервного Банка
Австралии не снижать ключевую процентную
ставку и оставить ее на уровне 2,25%.
Дополнительным отрицательным фактором
для рынков было сообщение китайского
информационного агентства «Синьхуа»,
что целевой показатель роста ВВП Китая
может быть установлен на уровне всего
7%.
Японская фармацевтическая компания Ono Pharmaceutical подпрыгнула на 11% сразу: этому поспособствовало улучшение рекомендации Credit Suisse для нее до «выше рынка».
Sharp Corp подешевела на 3,5% на заявлении о возможности реструктуризации.
Серьезно просели котировки китайских кредиторов и строительных компаний: China Life потеряла 3,8%, Bank of Communications Co просела на 3,3%.
Подорожали акции операторов казино.