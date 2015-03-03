Азиатско-Тихоокеанский регион завершил торги в красной зоне

Сегодня Nikkei закончил торговый день падением на 0,06%; Hang Seng – на 0,7%; Shanghai Composite упал на целых 2,2%, а австралийский S&P/ASX потерял 0,4%.

Отрицательным стимулом для фондовых рынков послужило сегодняшнее решение Резервного Банка Австралии не снижать ключевую процентную ставку и оставить ее на уровне 2,25%. Дополнительным отрицательным фактором для рынков было сообщение китайского информационного агентства «Синьхуа», что целевой показатель роста ВВП Китая может быть установлен на уровне всего 7%.



Японская фармацевтическая компания Ono Pharmaceutical подпрыгнула на 11% сразу: этому поспособствовало улучшение рекомендации Credit Suisse для нее до «выше рынка».

Sharp Corp подешевела на 3,5% на заявлении о возможности реструктуризации.

Серьезно просели котировки китайских кредиторов и строительных компаний: China Life потеряла 3,8%, Bank of Communications Co просела на 3,3%.

Подорожали акции операторов казино.