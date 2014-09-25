Золото не радуется сильному доллару

Сегодня «золотые» цены очень серьезно упали — до уровней девятимесячных минимумов. Давление на желтый металл оказывает в очередной раз укрепившийся доллар.

На подразделении Comex Нью-Йоркской товарной биржи декабрьские фьючерсы на золото стали дешевле на 0,7%, вплотную приблизившись к девятимесячному минимуму в 1208.80 долларов за тройскую унцию. Поддержка спросу на доллар была услужливо оказана неожиданно оптимистичными новостями с рынка продаж первичного жилья (аж на 18%, при прогнозном значении в 4,5%).