Уолл-стрит выросла в феврале

В пятницу большая тройка американских индексов ушла в «красную зону». Пересмотренные результаты роста американской экономики показали, что ВВП вырос только на 2,2%, а не на 2,6%. Резко негативных изменений не произошло, но инвесторы осторожничают.

Зато по итогам февраля фондовый рынок заметно вырос, и к тому были предпосылки: рынок нефти относительно стабилизировался, мировые регуляторы продолжают монетарное стимулирование, по греческому и украинскому вопросу снизилось напряжение.

S&P за неделю потерял 0,3%, но за месяц вырос на целых 5,5% (рекорд почти за три с половиной года). Dow Jones Industrial Average прибавил 5,7% за месяц, поставив двухлетний рекорд. Nasdaq тоже выступил на уровне трехлетнего максимума, увеличившись за февраль на 7,1%.



Крупнейшая компания мира, Apple, снизилась в пятницу на 1,5%: шведский концерн Ericsson объявил о том, что инициирует судебный процесс с Apple на предмет 41 патента. Корпоративная отчетность продемонстрировала разнонаправленность ритейлеров: J.C.Penney Co. снизилась на 6,8% из-за внезапной информации о чистом убытке в IV квартале 2014 года и невпечатляющего прогноза выручки в 2015. А вот Gap Inc выросла на 3,1% на сильной отчетности.