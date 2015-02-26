Золото растет. Спасибо Китаю и ФРС

Растут цены на золото. На момент 15.46 мск фьючерсы на апрель прибавили уже 1,22% и торгуются на уровне 1 216,10 доллара за тройскую унцию. Сегодня во время торгов цена на желтый металл доходила до 1 219,70 долларов.

Драйверами для роста стали решение ФРС о том, что пока не будет повышаться ставка ФРС и возвращение китайских инвесторов на биржи с новогодних каникул. Напомним, золото подешевело в прошлом году в большой степени из-за того, что ФРС начнет рост ставок очень быстро — а это, в свою очередь, вызвало бы укрепление доллара и падение золота (как непроцентного актива).



Спрос на физических рынках вырос из-за китайских инвесторов, в результате наценка на Шанхайской золотой бирже держится на уровне 4 — 5 доллара за унцию к спотовой цене.

Выросли и другие металлы: серебро (16,788 доллара за унцию, +1,91%), и платина (1 184,80 доллара, +1,37%) и палладий (июньский фьючерс, 812,90 долларов за унцию, +0,44%).