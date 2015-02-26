Рынки Азии торговались сегодня в зеленой зоне

Сегодня инвесторы Азиатско-Тихоокеанского региона руководствовались ожиданиями дополнительного стимулирования от китайских властей. Экономический рост в стране безотлагательно требует поддержки. Поэтому сегодня фондовые индексы АТР выросли. Сводный индекс MSCI Asia Pacific вырос на 0,4% до пятимесячного максимума. Nikkei прибавил 1,08%, Hang Seng окреп на 0,5; Kospi увеличился на 0,13%. Shanghai Composite оправился от вчерашней фиксации прибыли инвесторами и прибавил 2,15% до максимума последнего месяца.

Поскольку в среду активно росла в цене нефть, японская нефтегазовая компания Inpex Corp прибавила 3,3%.

А вот австралийский индекс S&P/ASX единственный из основных индексов АТР сегодня закончил торги в минусе, потеряв 0,61% на негативной макростатистике о внутренних инвестициях.