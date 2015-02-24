Фондовые индексы Европы в понедельник выросли до семилетнего максимума

В
понедельник европейские фондовые биржи
реагировали на урегулирование греческого
вопроса, и поэтому сводный индекс Stoxx
Europe 600 прибавил
0,74%. Индекс достиг высшей отметки за
последние семь лет. FTSE
100 практически
не изменился (сдав позиции на 0,04%),
остальные основные индексы выросли.
DAX
прибавил
0,73%; САС 40 — 0,65%.
Периферийные
индексы тоже окрепли: IBEX
– на
1,02%, FTSE
MIB —
на 0,56%.
Сегодня, во вторник, от Греции ждут проекта мер и реформ, которые станут условием предоставления новой «порции» финансовой помощи. Сначала проект будут оценивать министры финансов еврозоны, а потом меры утвердит «Тройка» (МВФ, ЕЦБ и Еврокомиссия). Из других интересных событий — в феврале четвертый месяц подряд растет индекс доверия предпринимателей к экономике Германии. Это тоже стало одним из второстепенных драйверов роста DAX.
Что касается акций отдельных компаний, то, к примеру, 11% прибавила стоимость ценных бумаг голландской почтовой компании PostNL NNV. Выручка службы за 2014 год превысила консенсус-прогноз.Lloyds Banking Group подорожала на 1,3%, испанский оператор продуктовых магазинов Distribuidora Internacional de Alimentacion SA прибавил 4,3%.