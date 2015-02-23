Японский фондовый рынок обновил 15-летний максимум

Вот уже четвертый день подряд фондовый рынок Японии шел вперед, и сегодня он достиг пятнадцатилетнего максимума. Nikkei прибавил 0,73%, более широкий индекс Topix вырос на 0,17%. Иена ослабла против доллара: USDJPY на момент 18.04 мск торгуется на уровне 118,89.Лидерами роста в Японии стали компании технологического сектора: TDK Corporation прибавила 2,4%; производитель фотокамер Olympus вырос на 2,34%, его конкурент Nikon вырос на 1,1%. Автопроизводитель Nissan Motor Co. прибавил 1,49%.

Другие рынки АТР тоже сегодня закончили день в плюсе: S&P/ASX прибавил 0,45%; KOSPI вырос на 0,35%. Акции Гонконга практически не изменились: +0,2%. В Шанхае все еще празднуют наступление нового года, и китайские биржи будут закрыты до среды.