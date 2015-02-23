Евро сильно упал на плохих отчетах из Германии

В понедельник ночью евро подрос к доллару, потому что инвесторы все еще ждут результаты переговоров Греции и еврокомиссии. Однако к обеду евро резко начал падать по отношению к доллару, сразу после выхода экономических данных из Германии. Инвесторы все утро были осторожны накануне отчетов о деловом климате Германии.

К 13:22 по мск пара EUR/USD упала до уровня 1,1304, потеряв 0,68% от предыдущего закрытия. Скорее всего, пару поддержат на уровне 1,1277, а сопротивление пара найдет на уровне 1,1449.

Рынки сегодня обрушились после публикации экономической отчетности из Германии. Так, все три отчета — Деловые ожидания за февраль, Оценка текущей ситуации в стране и Индекс делового климата Германии оказались хуже прогнозов. К примеру, индекс делового климата был на отметке 106,8 вместо прогнозируемых 107,7. К слову, в прошлом месяце этот индекс набрал уровень 106,7.

Участники рынка весь день будут ждать новостей от Афин и Европы: Греция должна сегодня представить окончательный список реформ, чтобы его рассмотрели еврокредиторы. Это одно из условий продления финпомощи еще на четыре месяца, которое дает возможность новому правительству выиграть время и подготовить новое соглашение с кредиторами.