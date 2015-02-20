Евро упал на новостях о ситуации с Грецией и кредиторами

В пятницу днем евро обвалился против доллара США, даже несмотря на позитивные отчеты еврозоны. Опасения по поводу греческого долгового кризиса все еще сдерживают спрос на единую европейскую валюту.

Во время торгов сегодня днем к 16:18 по мск пара EUR/USD достигла уровня 1,1291 (падение на 0,67%). Скорее всего, поддержку паре окажут на уровне 1,1268, а сопротивление - на уровне 1,1449.

Отношение к евро остается отрицательным, потому что инвесторы осторожничают накануне очередной попытки переговоров между министрами финансов еврозоны и Греции. Сегодня должна пройти эта встреча, т. к. в четверг прийти к единому мнению не удалось — против Греции и ее позиции высказалась Германия.

Как сообщает агентство Reuters, просьба Греции подразумевает обязательство по поддержанию «фискального баланса» в течение шести месяцев, чтобы за это время договориться о новом соглашении с кредиторами и обсудить другие условия экономического развития страны. Однако министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил вчера, что это «не является существенным предложением для разрешения ситуации» и не соответствуют критериям, согласованным в ходе совещания группы министров финансов еврозоны в понедельник.

Евро также упал против фунта, пара EUR/GBP к этому времени торговалась на уровне 0,7341.

Европейские отчеты сегодня продемонстрировали, что в Великобритании розничные продажи сократились на 0,3% в январе (больше ожидаемого спада на 0,2%). Сегодня США опубликует предварительные данные по деловой активности в производственном секторе.