Apple толкает PayPal глубже в объятия биткоина

Ebay подстраховывается и делает ставку на биткоин. Руководство одного из крупнейших в мире интернет-аукционов уверено, что цифровые валюты (такие, как биткоин) — это та самая новая волна, которая накроет собой большинство платежей в будущем. Правда, делает оно это аккурат перед запуском нового платежного сервиса Apple — потенциального конкурента для eBay.



Вчера пресс-служба Ebay объявила о том, что пользователи PayPal смогут производить некоторые операции с криптовалютой, а для этого компания заключает соглашение с платежными процессорами BitPay, Coinbase и GoCoin.

«Постепенно eBay планирует расширять поддержку биткоина, - заявил Скотт Элисон, старший управляющий по корпоративным стратегиям PayPal. - Сначала мы предоставляем возможность работать с биткоинами только пользователям в Северной Америке.».

Этого шага от руководства PayPal и eBay ждали очень долго: мир уже начал привыкать к постоянному развитию мобильных платежей. ApplePay – ответ этой новой философии. Это новое приложение, которое со следующего месяца будет продаваться в 220 000 магазинах по всей стране. Правда, неясно, будет ли ApplePay принимать биткоин. Чуть ранее в этом году Apple действительно сняла запрет на bitcoin-приложения в Apple, и насколько это может служить маркером того, что биткоин будет работать и на яблочной платформе — пока непонятно.

Роб Эндерл, главный аналитик Enderle Group, прокомментировал ситуацию: «Я думаю, PayPal признал наконец свою уязвимость по ряду фронтов, и теперь начал действовать довольно агрессивно в плане расширения потребительских сервисов».

Apple Pay позиционируется как удобная платформа, особенно для операций с дебетными и кредитными картами. Это нововведение, по оценкам аналитиков, преобразит весь рынок мобильных платежей. В день, когда презентовали Apple Pay, акции eBay потеряли 2,5% за день.

Соответственно, побег eBay в сторону биткоина — это попытка обеспечить себе долгосрочную гарантию против того, что рано или поздно криптовалюты составят очень серьезную конкуренцию традиционным деньгам. А уж презентация яблочного конкурента была очень выразительным толчком локтем под бочок зубру интернет-торговли.

На протяжении последних месяцев руководитель eBay Джон Донэхо выражал интерес к bitcoin и намекал, что цифровая валюта может играть одну из серьезных родей в будущем PayPal. В начале сентября компания начала серьезные движения в сторону разрешения некоторых операций с биткоинами на Uber и Airbnb. В дальнейшем руководители компании заявляют, что надеются сделать с помощью биткоина гораздо больше проектов по мере того, как будет разрастаться его экосистема.