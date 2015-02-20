Nikkei продолжает бить рекорды, остальная Азия отдыхает

Многие азиатские рынки сегодня закрыты на Новый Год по лунному календарю, а японские акции тем временем достигли самого высокого уровня с 2000 года. В пятницу Nikkei вырос на 0,4% до 18332,30 — такого значения он в последний раз достигал в мае 2000 года. В последние месяцы японский фондовый рынок устойчиво рос, инвесторы проявляли к японским компаниям повышенный интерес.

Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,4%. Рынки в Шанхае, Гонконге, Сеуле, Сингапуре и на Тайване были закрыты: Азия широко празднует наступление Нового Года по лунному календарю.



Такаши Ито, стратегический консультант Nomura Cecurities, говорит, что рост прибыли в Японии, скорее всего, ускорится в высокотехнологичных секторах: в производстве автомобилей, роботов, электронных компонентов и стали. Начинают показывать улучшение и некоторые отрасли, направленные на внутреннее потребление (продукты питания и товары кратковременного пользования).

Среди отдельных акций можно отметить компанию Japan Display, которая выросла на 5,4% на фоне спекуляций о том, что компания откроет завод в Японии по производству деталей для корпорации Apple. Ближайший конкурент Japan Display, корпорация Sharp, потеряла 2%.