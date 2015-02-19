Нефть сильно дешевеет перед отчетами о запасах в США

В четверг днем нефтяные котировки вновь пошли вниз — к 12:41 по мск фьючерсы на нефть марки Brent торговались на уровне $59,12 за баррель. Прежде цена упала до $58,46 — по данным investing.com, в 11:57 по мск.

В это время фьючерсы на WTI торгуются также на низких отметках — за баррель дают 50,97. Прежде цена падала до $50,46.

Нефтяные котировки упали в преддверии публикации данных о запасах нефти в США, которые выйдут сегодня в 19:00 по мск. Плюс на цены влияет вероятное повышение уровня добычи сырья в Саудовской Аравии.

"Цены на нефть упали из-за опасений, что до этого они чрезмерно выросли, учитывая избыточное предложение. Рост цен на 34 процента с середины января был в основном вызван сокращением капиталовложений и числа работающих буровых установок в США, но это пока не привело к снижению добычи", - считают аналитики из банка ANZ.

По прогнозам аналитиков, за прошлую неделю запасы сырой нефти в США выросли на 3,233 млн баррелей.

Саудовская Аравия, возможно, собирается увеличить добычу нефти. "Из разговоров с клиентами Саудовской Аравии и телеконференций с американскими нефтепереработчиками очевидно, что Саудовская Аравия повышает добычу. С июня прошлого года добыча составляла в среднем 9,7 миллиона баррелей в сутки, но спрос вызвал ее повышение до чуть менее, а может и более, 10 миллионов", - говорится в отчете PIRA Energy.