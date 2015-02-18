Евро на валютных торгах опустился ниже 70 рублей

В среду вечером на валютных торгах курс евро упал ниже 70 рублей. К 17:52 по мск пара EUR/RUB торговалась на уровне 69,635 (падение на 2,37%) - по данным investing.com. На Московской бирже также наблюдается снижение курса евро.

Пара USD/RUB к этому времени снизилась до уровня 61,282.

Немного ранее курс евро уже опускался ниже уровня в 70 руб. - в 16:30 был на отметке 69,93. По мнению эксперта из «БКС Экспресс» Ивана Копейкина, «на руку российской валюте продолжает играть шаткое перемирие на Украине и цены на нефть, которые консолидируются выше 61 доллара за баррель по сорту Brent».

Пока основной риск для дальнейшего подъема курса рубля остается в необходимости погашения крупных долгов в иностранной валюте российскими компаниями в феврале и марте. Это сумма около $30 млрд. Но, скорее всего, покупки на погашения по внешним заимствованиям во второй половине февраля будут нивелированы продажей выручки экспортеров для налоговых выплат, считает эксперт. Он говорит также, что ближайшая поддержка по паре USD/RUB будет на уровне 61,7, сопротивление — на 64,5.

Возможно, на российскую валюту повлияла новость о телефонных переговорах лидеров России, Германии, Франции и Украины. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на представителя французского правительства Стефана Ле Фоля. Он сообщил, что лидеры стран проведут сегодня телефонные переговоры по ситуации на востоке Украины. "Минское соглашение не мертво, и делается все возможное для того, чтобы воплотить в жизнь это соглашение. Желание глав государств заключается в том, чтобы продолжать его поддержку и реализацию", - сказал С. Ле Фоль.