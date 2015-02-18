«Транснефть» обещает производить новый сорт российской нефти

Агентство ТАСС сообщает, что в России скоро появится новый сорт нефти. Он будет похож на иракские Kirkuk и Basrah Blend. Об этом агентству сообщил сегодня вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов.

Новый сорт нефти может появиться, если пройдет успешно реализация проекта компании по выделению экспорта высокосернистой нефти (она будет содержать более 2% серы) в отдельное направление. К слову, данный проект готовился по поручению Минэнерго.

По словам Андронова, примерная стоимость этого проекта - 2,5 миллиарда рублей. Новый сорт нефти, скорее всего, будут получать на основе сырья из Татарстана, Башкортостана, Удмуртии и частично из Оренбургской области.

По прогнозам компании, объем высокосернистой нефти в общем грузопотоке «Транснефти» вырастет в этом году еще на 3-3,5 миллиона тонн (в прошлом году этот объем составлял примерно 81,1 млн тонн).

Андронов добавил, что выделение экспорта высокосернистой нефти в отдельное направление коснется «Татнефти», «Башнефти», «Роснефти», «Газпромнефти» и «ЛУКОЙЛа». Сейчас в России производятся сорта нефти Urals, Siberian Light, Rebco, Sokol, Vityaz и Espo.



К 16:45 по мск на сырьевом рынке фьючерсы на нефть марки Brent торговались на уровне $61,42 за баррель, а WTI - на уровне $53,21.

