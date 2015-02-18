Взгляд на рынок от Альфа-Форекс 18.02.2015

EURUSD

Пара консолидируется в районе уровня поддержки 1,14. Если он будет преодолен. Продолжится падение к отметке 1,1370. Цены также пытаются закрепиться ниже линии скользящей средней. Но МА достаточно уверенно направлена вверх и до тех пор, пока она не развернется в противоположную сторону, сигнал на продажу считать сформированным преждевременно.

Продажи стоит рассматривать при прорыве уровня 1,1370 с целью на 1,13.



Поддержка: 1,14, 1,1370, 1,13, 1,1270, 1,12, 1,1150, 1,11, 1,1050, 1,10, 1,0960, 1,09, 1,0840, 1,08, 1,07.

Сопротивление: 1,1460, 1,15, 1,1550, 1,1640, 1,1685/1,17, 1,18.

GBPUSD

Пара возвращается к уровню поддержки 1,5340. Если он будет преодолен, можно ждать падения к отметке 1,53. В пользу такого исхода свидетельствует тот факт, что МА также уверенно направлена вниз, а цены закрепились ниже линии скользящей средней.

При порыве уровня поддержки 1,5340 рассматривать возможность продаж с целью на 1,53.



Поддержка: 1,5340, 1,53, 1,5260, 1,5230, 1,52/1,5185, 1,5130, 1,51, 1,5070, 1,50, 1.4970/60, 1.4900/1.4890, 1.4850/40, 1.48.

Сопротивление: 1,54, 1,5430, 1,55, 1,5550, 1,56/1,5620, 1,5660, 1,57, 1,5770.

USDJPY

Пара движется к уровню сопротивления 119,40. Если он будет преодолен, продолжится рост к отметке 119,70. В пользу роста позволяет говорить и тот факт, что цены удерживаются выше скользящей средней. Сама МА уверенно направлена вверх.

Позиции на покупку открывать только после подтверждения прорыва уровня сопротивления 119,40.



Поддержка: 119,00, 118,70, 118,30, 118,00, 117,70, 117,30, 117,00, 116,70, 116,00, 115,23, 114,82, 114,00.

Сопротивление: 119,40, 119,70, 120,00, 120,40, 120,70, 121,00, 121,40, 121.70, 122.10/00, 122.50, 122.70.