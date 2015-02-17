Обзор по рынку и прогноз на 17.02.2015

17 февраля 2015 г.

В понедельник европейские валюты оказались под давлением по отношению к доллару. Евро/доллар снизилась в район уровня 1,1319, фунт/доллар упал до отметки 1,5340. Ключевым фактором, который оказывал влияние на динамику валют на фоне отсутствия макроэкономической статистики, стали переговоры министров финансов Еврогруппы и Греции. Вчера стало известно, что никаких договоренностей достигнуто не было. ЕС недвусмысленно дал понять, что не готов идти на уступки. А это значит, что единственным вариантом для Греции остается продолжение действующего плана, с которым она не согласна. Как бы то ни было, но у Греции есть время до пятницы, чтобы согласиться на режим жесткой экономии. Доллар/йена в отсутствии катализаторов провела день в пределах диапазона 118,30 – 118,70.

Сегодня будут опубликованы данные по деловым настроениям от института ZEW. Конечно, греческая сага продолжит вносить свои коррективы в динамику, но все же шансы на то, что компромиссное решение будет найдено есть и то может сдержать дальнейшее падение евро. А, если сегодняшние данные по Германии окажутся достаточно сильными отражая улучшение настроений в бизнес - сообществе страны, пара и вовсе может вернуться к сопротивлению на 1,14.

Великобритания сегодня публикует данные по индексу потребительских цен. Ожидается, что показатель удержится на декабрьском уровне 1,3% годовых. Тем не менее, если не будет сильного снижения ценового давления, пара может практически проигнорировать отчет. Дело в том, что рынок еще не забыл последние комментарии Марка Карни о том, что следующим шагом регулятора может стать повышение ставки и о том, что к 2017 году Банк Англии ждет инфляцию выше целевого уровня. Поэтому у британской валюты сегодня могут появиться поводы для возобновления роста к уровню 1,54 и, далее, к 1,5430.

Пара доллар/йена сегодня снова не получит катализаторов, поскольку ни США, ни Япония значимой статистики не публикуют. Тем не менее, все может измениться уже в среду после публикации протокола последнего заседания ФРС. В последнее время от представителей Федрезерва мы слышали достаточно агрессивные комментарии в отношении возможного направления монетарной политики. Таким образом, если протокол будет этому подтверждением, пара может нацелиться на движение в район уровня 120,00.