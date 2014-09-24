Не все коту масленица: Alibaba продолжает падение

Alibaba Group Holding Ltd понижала свои котировки второй день подряд, как, впрочем, и все китайские акции, торгующиеся в США. Это происходит на фоне озабоченности по поводу замедления роста второй по величине мировой экономики.

Акции Alibaba вчера потеряли 3% до $87,17 на американских торгах. Итого прогресс начиная с $68, предлагаемых за акцию в процессе IPO, замедлился до 25%.

Акции большинства китайских компаний упали после того, как «Бежевая книга» показала серьезные проблемы экономики страны. Между тем, 90% продаж Alibaba приходится именно на Китай.



Напомню, в первый операционный день после IPO акции «китайского чуда» прибавили целых 38%, поставив очередной рекорд. Alibaba стала одной из ценнейших компаний на американских биржах. Тимоти Гриски, директор по инвестициям в компании Solaris Asset Management, заявил по телефону: «Хитом на бирже сейчас служат именно компании, ориентированные на потребительские услуги. И именно к этому моменту было приурочено «выступление» Alibaba, которое, как и следовало ожидать, оказалось просто феерическим!».

На прошлой неделе Alibaba заработала $21,8 млрд — и побила рекорд по IPO, установленный в свое время другим китайским дебютантом — Agricultural Bank of China Ltd за 22,1 млрд (2010 год).