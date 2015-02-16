Европейские акции начинают падать, отходя от семилетнего максимума

Греческий фондовый индекс ASE сильно лихорадит. Подпрыгнув в пятницу более чем на 5%, сегодня он потерял уже 4,24% (на момент 14.39 мск). Это всё связано с тем, что переговоры по греческому долгу ни к чему пока не привели. Министр финансов Германии, Вольфганг Шойбле, заявил в своем интервью, что в выходные дни во время дискуссий прийти к какому-либо компромиссу не удалось.

Основную роль в падение греческого индекса сегодня внес кредитный сектор: Piraeus Bank, Eurobank Ergasias, Alpha Bank AE упали более чем на 8% каждый.

Stoxx Europe 600 сегодня упал уже на 0,3%. DAX снизился на 0,30%, FTSE 100 потерял 0,24%, САС 40 ослаб на 0,03%. Общий понижательный тренд уводит европейские индексы от бурного роста, показанного в пятницу, когда Stoxx Europe 600 достигал семилетнего максимума.



