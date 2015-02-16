В пятницу европейские индексы выросли

В пятницу вышла сильная статистика по динамике ВВП в Германии и Еврозоне: немецкая экономика выросла на 0,7% в IV квартале (по сравнению с 0,1% в III), а еврозона в целом — на 0,3%. Эти данные выше, чем прогнозировали аналитики. Кроме того, фондовые рынки подросли на ожидании технических переговоров по Греции.

На фоне благоприятных прогнозов и сильной статистики в пятницу вырос сводный индекс Stoxx Europe 600: он прибавил 0,6%. DAX окреп на 0,4% и обновил исторический максимум, уйдя за отметку в 11000 пунктов. FTSE 100 прибавил 0,7%; САС 40 вырос на 0,7%. На 5,6% прыгнул вверх ASE: такой прекрасной недели греческий индекс не видел с апреля 2013 года.







Хорошая квартальная отчетность горнодобывающей компании Anglo American Plc позволила ей увеличить капитализацию на 3,7%. А вот немецкий сталевар ThyssenKrupp AG снизился на 2,6%: его отчетность оказалась слабее ожиданий рынка.

Коррупционный скандал в Бразилии «аукнулся» на европейском рынке тем, что на 9,6% обрушились акции оператора буровых установок Seadrill Ltd: он отказался от миллиардного контракта с Petrobras.