В пятницу европейские индексы выросли

В пятницу вышла сильная статистика по динамике ВВП в Германии и Еврозоне: немецкая экономика выросла на 0,7% в IV квартале (по сравнению с 0,1% в III), а еврозона в целом — на 0,3%. Эти данные выше, чем прогнозировали аналитики. Кроме того, фондовые рынки подросли на ожидании технических переговоров по Греции.
На фоне
благоприятных прогнозов и сильной
статистики в пятницу вырос сводный
индекс Stoxx Europe 600:
он прибавил 0,6%. DAX окреп
на 0,4% и обновил исторический максимум,
уйдя за отметку в 11000 пунктов. FTSE
100 прибавил 0,7%; САС 40 вырос
на 0,7%. На 5,6% прыгнул вверх ASE:
такой прекрасной недели
греческий индекс не видел с апреля 2013
года.
Хорошая квартальная отчетность горнодобывающей компании Anglo American Plc позволила ей увеличить капитализацию на 3,7%. А вот немецкий сталевар ThyssenKrupp AG снизился на 2,6%: его отчетность оказалась слабее ожиданий рынка.
Коррупционный скандал в Бразилии «аукнулся» на европейском рынке тем, что на 9,6% обрушились акции оператора буровых установок Seadrill Ltd: он отказался от миллиардного контракта с Petrobras.