Институт Катона: Реальная задолженность США в пять раз выше, чем признает правительство

Старший научный сотрудник Института Катона (Вашингтон) Майкл Таннер утверждает, что государственный долг США оцениваемый правительством на уровне рекордных 18 трлн долларов, в реальности составляет 91 трлн долларов.

В своей статье, которая помимо сайта института появится в мартовском номере журнала Reason, Таннер пишет о том, что даже официально занижаемый чиновниками государственный долг США составляет 101% от ВВП страны. Цифра государственного долга продолжает расти, при этом правительственные отчеты постоянно ее преуменьшают.

«Это происходит потому, что они не включают в нее необеспеченные обязательства по таким программам, как социальное и медицинское страхование. И хотя они не отражаются в официальном балансе страны, тем не менее они представляют собой юридические обязательства правительства США. Ожидающийся дефицит по этим программам увеличивает госдолг до непостижимых 91 трлн долларов», - подчеркивает Майкл Таннер.

Таннер приводит цифры статистики, согласно которым различные виды государственной социальной, медицинской помощи и страхования составляют 47% расходов федерального бюджета, причем без проведения реформ это бремя в ближайшее время будет расти, говорится в сообщении (перевод предоставлен Центром актуальной политики).