Рубль дорожает на растущей нефти и надеждах на мир

В пятницу вечером рубль дорожает на валютных торгах, следуя вверх за ценами на нефть. Так, к 17:34 по мск фьючерсы на Brent торговались на уровне $61,23 за баррель — выше, чем в декабре прошлого года. Плюс положительно на рубле сказываются экспортные продажи в налоговый период, который стартует с 16 февраля.

Некоторые аналитики говорят, что минские договоренности тоже сейчас играют на руку курсу рубля — мир оценил подписанное соглашение о прекращении огня и ждет реальных действий. Однако, есть и угрозы в этом плане — если те или иные положения договора не будут выполнены, вряд ли это хорошо скажется на российской валюте. Если выполнят договоренности, то, возможно, европейская сторона задумается о снятии санкций с России — так, в частности, считает министр экономического развития Алексей Улюкаев.

К 17:34 пара USD/RUB торговалась на отметке 63,587, пара EUR/RUB — на уровне 72,526. К этому времени обе пары снизились более, чем на 2,45%.

"Если в ближайшие дни ситуация на востоке Украины стабилизируется, то можно ждать заметной реакции и на валютном рынке. Рубль может закрепиться ниже 65 против доллара с потенциалом укрепления до 60,00, в отсутствие геополитических рецидивов на следующей неделе, но если все пойдет не по минскому сценарию, то доллар уйдет к 70,00", - уверены аналитики банка Nordea.

По их мнению, неопределенность сейчас как раз и не дает рублю в полной мере отыграть потенциал роста.

Какую-то долю оптимизма рублю придает ослабление американской валюты после неутешительной вчерашней статистики США о розничных продажах и пособиях по безработице. Сейчас пара EUR/USD торгуется на уровне $1,1402.

С реакцией на нефть также надо быть аккуратнее, поскольку на рынках есть мнение, что достигнутые уровни могут стать началом нового снижения нефтяных цен, предупреждают аналитики.