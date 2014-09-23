Экзотические валютные пары: второстепенные, но выгодные

Никто не спорит, что международный рынок Forex - самый ликвидный в мире. Точно так же неоспоримым является факт, что данный уровень ликвидности является во многом результатом соотношения в популярности конкретных валют. Около 70% торговых операций затрагивают ограниченное количество самых популярных валют, таких как американский доллар (USD), евро (EUR), швейцарский франк (CHF), британский фунт (GBP) и японская йена (JPY). Кроме того, становятся популярными канадский (CAD) и новозеландский (NZD) доллар.

После этих впереди идущих валют по популярности идут валютные пары, называемые "кроссами" (cross quotes), в частности не содержащие американского доллара (USD). Все остальные валютные пары называют "экзотическими", торги по ним проводятся с более меньшими объёмами, участниками этих торгов является ограниченный контингент трейдеров. Интересно, что некоторые даже российский рубль относят к экзотическим.

Вокруг торговли экзотическими валютными парами существует ряд мифов, некоторые из которых сразу же отталкивают торгующих на Форексе трейдеров, а иные заблуждения ведут к ошибочным выводам. Попробуем разобраться, какие есть основные характеристики у этих валют, попытаемся развеять мифы, а также привести достаточно сильные аргументы "ЗА" торговлю "экзотикой" и поделиться опытом инновационного подхода к торговле экзотическими валютами.

Главное отличие — это география происхождения валюты. Географически экзотические валюты происходят из следующих регионов: Азия, Ближний и Средний Восток, тихоокеанский регион и Африка. Наиболее важные для трейдера технические отличия экзотики от majors и cross quotes:

1. Более высокая (с точки зрения дневнего движения в пунктах) волатильность.

Данный фактор является основным, а большое количество других важных отличий является его прямыми или непрямыми причинами. У экзотических валют - существенно иные в сравнении с американскими и европейскими значения процентных ставок местных Центробанков, отсутствие активности, вследствие которого цена может резко возрастать или падать, политическая и экономическая среда с высокой нестабильностью.

2. Высокие значения брокерских комиссий (спредов).

У добротных и экономически стабильных брокеров величина комиссий имеет прямую связь с популярностью торгового инструмента, также она связана с трансакционным издержками.

Реальная проблема, которая может возникнуть, это недостаток информации о валютных движениях. В случае с majors и cross quotes трейдер привык к работе с большим количеством легко доступной информации — ее очень много в интернете, на ТВ. В то время, как мнения, анализы и конкретные прогнозы доступны с помощью интернета почти в non-stop режиме, в случае с экзотикой нахождение подобных материалов является весьма сложной задачей. И приходится собирать информацию по крупицам, и даже небольшое количество любительских блогов не помогают облегчить эту задачу.

Высокая волатильность – это, безусловно, очень хорошо. Ведь потенциал для заработка на волатильных и неволатильных рынках сильно разнится. Но не стоит забывать о том, что волатильный рынок – это очень рискованный рынок. Возьмем для примера британский фунт. По этой валюте можно наблюдать дневные движения от 150 до 550 пунктов. А если взять экзотическую валютную пару USD/ZAD (доллар/южноафриканский ранд), то по ней за день может наблюдаться движение до 1000 пунктов за один день. Но это только среднее значение. А в период волнения дневной шаг может достигать от 7000 до 8000 пунктов. Конечно, в сравнении с тем же британским фунтом, здесь можно сделать хорошие деньги. Но, в то же время, как уже было сказано выше, вместе с потенциальными заработками значительно вырастает и риск.

Иногда торговле на «второстепенных» валютных парах мешает психологический фактор. Каждый думает: «зачем мне оно нужно, когда есть море основных валютных пар, по которым предостаточно информации, которые стабильны и т.д.?» В этот момент времени каждый осознает, сколько проблем создаст ему тот факт, что он будет торговать на валютном рынке по «экзотике».

Зачем вообще торговать «экзотикой», когда есть стабильные основные валютные пары?

1. Прежде всего, это прибыль. Ни по одной другой валютной паре Форекс вы не сможете получить такую большую прибыль за короткий промежуток времени, как на «экзотике». Конечно, если в вашем распоряжении будет большой торговый капитал, которым вы сможете манипулировать без страха потерять, то в таком случае можно смело торговать и основные валютные пары. Но при прочих равных обстоятельствах, потенциальная доходность «экзотики» значительно выше, чем основных валютных пар.

2. При торговле второстепенными валютными парами для вас открывается широкий горизонт действий. Вы можете исследовать внутренний рынок определенной страны и на основе этого разработать самые различные стратегии.

3. Возможность использовать экзотические валютные пары как дополнительный источник дохода.