Китай освежает экономику реформами. Фондовый рынок растет

Китайский фондовый рынок в пятницу рос уже пятый день подряд, демонстрируя самую длинную победную серию за последние два месяца. Поддержанию настроений инвесторов способствуют свежие меры по реформированию китайской экономики, да еще и Новый Год по китайскому календарю не за горами. Shanghai Composite прибавил сегодня 0,98%.

Народный банк Китая заявил, что фирмы и финансовые учреждения в шанхайской зоне свободной торговли смогут получать зарубежное финансирование без разрешения государственных органов. Потолок их левереджа тоже будет поднят.



Этот шаг рассматривается как следующая ступень финансовой либерализации и приведет к сокращению затрат китайского бизнеса и властей на финансирование компаний в шанхайской зоне. Эти новости благодарно восприняты финансовыми компаниями, акции которых весело подпрыгнули. Например, AJ Corp выросла до разрешенного предела в 10%.

«Реформы вносят бодрость в экономику и помогают рынку продлить ралли», — говорит Чжоу Линь, стратег Huatai Cecurities. — “Несмотря на то, что инвесторы по-прежнему ищут признаки того, что экономика ослабевает, панические настроения прошедшей недели уже закончились».

Вырос и индекс Гонконга. Hang Seng окреп за сегодняшний день на 1,02%, отвечая на тенденции западных рынков, которые выросли вслед за позитивными новостями по Украине и неожиданным ходом шведского регулятора по уводу ключевой ставки в минус.