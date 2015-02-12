Европейские рынки растут на сообщениях о прекращении огня в Украине

Европейские фондовые индексы растут: DAX прибавил к 17.42 мск вот уже 1,62%; FTSE 100 вырос на 0,26%; CAC 40 – на 1,21%. Сводный индекс сильнейших промышленных предприятий Euro Stoxx 50 прибавил 1,43%.
Такая
картина наблюдается сегодня с тех пор,
как стало известно о том, что мирное
соглашение по Украине все же было
достигнуто после семнадцатичасовых
переговоров лидеров России, Германии,
Франции и Украины. С первого раза
руководители самопровозглашенных ЛНР
и ДНР не согласились подписать одобренный
четырьмя главами государств протокол,
но ближе к обеду соглашение было
подписано.
По высказываниям Ангелы Меркель и Петра Порошенко, переговоры были тяжелыми, и никто не обольщается по поводу их стопроцентного выполнения, однако огонь должен быть прекращен, и на этом фоне Европа на время оставила за кадром даже греческие волнения.
Главный рыночный аналитик The Lindsey Group LLC Петер Буквар прокомментировал эту ситуацию: «Европейские рынки реагируют на это положительно, особенно Германия, где очень много бизнес-процессов завязаны на России».