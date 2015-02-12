Европейские рынки растут на сообщениях о прекращении огня в Украине

Европейские фондовые индексы растут: DAX прибавил к 17.42 мск вот уже 1,62%; FTSE 100 вырос на 0,26%; CAC 40 – на 1,21%. Сводный индекс сильнейших промышленных предприятий Euro Stoxx 50 прибавил 1,43%.

Такая картина наблюдается сегодня с тех пор, как стало известно о том, что мирное соглашение по Украине все же было достигнуто после семнадцатичасовых переговоров лидеров России, Германии, Франции и Украины. С первого раза руководители самопровозглашенных ЛНР и ДНР не согласились подписать одобренный четырьмя главами государств протокол, но ближе к обеду соглашение было подписано.



По высказываниям Ангелы Меркель и Петра Порошенко, переговоры были тяжелыми, и никто не обольщается по поводу их стопроцентного выполнения, однако огонь должен быть прекращен, и на этом фоне Европа на время оставила за кадром даже греческие волнения.

Главный рыночный аналитик The Lindsey Group LLC Петер Буквар прокомментировал эту ситуацию: «Европейские рынки реагируют на это положительно, особенно Германия, где очень много бизнес-процессов завязаны на России».